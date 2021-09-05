Утечка раскрывает четыре основных особенности камеры iPhone 13

Согласно недавним отчетам, модели iPhone 13 будут предлагать по крайней мере четыре важных новых программных функции камеры.

Согласно отчету надежного журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует представить новую функцию камеры под названием «Кинематографическое видео» на «iPhone 13». Кинематографическое видео эффективно перенесет портретный режим в видео, позволяя пользователям записывать кадры с дополнительным ощущением глубины резкости и эффекта боке позади объекта и даже изменять интенсивность эффекта после записи.

Apple впервые добавила портретный режим в iPhone 7 Plus в 2016 году, и он быстро стал фаворитом поклонников. Эта функция может сфокусировать человека и при этом размыть фон так называемым эффектом боке. Для новых iPhone Apple планирует добавить ту же технику к видео с функцией внутреннего дублирования Cinematic Video. Как и в случае со статическими фотографиями, датчик глубины iPhone создаст эффект и позволит пользователям изменять степень размытия после записи.

По словам Гурмана, «iPhone 13» также будет предлагать новые функции фотофильтров, которые могут быть более продвинутой версией существующих функций фото, которые доступны в настоящее время. Вместо применения статического фильтра ко всей фотографии, будущие iPhone будут точно применять «изменения к объектам и людям на фотографиях с использованием искусственного интеллекта».

Еще одна функция позволит пользователям лучше контролировать внешний вид цветов и бликов на своих изображениях. Пользователи смогут выбрать один из нескольких стилей для применения к своим фотографиям, в том числе один для отображения цветов при более теплой или более низкой температуре при сохранении нейтрального белого цвета. Другой вариант добавит более драматичного вида с более глубокими тенями и большим контрастом, и компания планирует более сбалансированный стиль для отображения теней и реалистичных цветов с более ярким внешним видом. Эта функция будет отличаться от стандартных фильтров, доступных в приложении «Камера» на iPhone с 2013 года, точным применением изменений к объектам и людям на фотографиях с использованием искусственного интеллекта, а не применением одного фильтра ко всему изображению.

Наконец, Гурман заявил, что модели «iPhone 13» Pro и «iPhone 13» Pro Max будут иметь возможность записывать видео ProRes, видеоформат с гораздо более высоким качеством. Подобно тому, как формат ProRaw для фотографий является эксклюзивным для моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max , Гурман сказал, что ProRes также может быть эксклюзивным для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Новая функция видеозаписи ProRes позволит пользователям iPhone снимать клипы в формате более высокого качества, что дает редакторам больше контроля во время пост-обработки. Формат используется профессиональными видеоредакторами в киноиндустрии и обычно не предназначен для массового рынка отчасти из-за большого размера файлов. ProRes будет записывать видео с разрешением HD и 4K на следующих iPhone. Функция ProRes последует за прошлогодним добавлением ProRAW, формата файлов фотографий более высокого качества, который дает профессиональным редакторам больше контроля. Как и в случае с ProRAW, запись видео ProRes может быть эксклюзивной для более дорогих моделей Pro.

Помимо этих трех новых программных функций камеры, лидер Макс Вайнбах предположил, что «iPhone 13» может предлагать новые функции астрофотографии для получения более качественных снимков ночного неба. Этот режим, по-видимому, позволит iPhone обнаруживать различные объекты, такие как луна и звезды, и соответствующим образом настраивать такие параметры как экспозиция.

В этом году серьезных изменений дизайна новых iPhone от Apple не ожидается, но мы, вероятно, можем рассчитывать на ряд улучшений камеры, запись видео ProRes, дисплей ProMotion с частотой 120 Гц? меньшую выемку, более быстрый процессор серии A и новый чип 5G. от Qualcomm.