Серия K40 — это топовая линейка смартфонов Redmi, выпущенная в этом году. В серию входят Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro + и Redmi K40 Gaming Edition. Ожидается, что на смену им придет серия Redmi K50, которая должна появиться в первом квартале 2022 года. Хотя еще предстоит немного подождать, подробности о телефонах начали появляться в Интернете, и последние раскрывают чипсеты, которые будут работать в них.

Китайский источник сообщает, что это чипсеты Snapdragon 888 и Snapdragon 895.

Основываясь на формулировке сообщения, можно сделать вывод, что он имеет в виду преемников Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro + соответственно. За исключением Redmi K50, который будет работать на Snapdragon 888, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro + будут иметь чипсет Snapdragon 895 внутри них.

Похоже, что Redmi придерживается традиции предоставлять базовой модели серии Redmi K менее мощный чипсет, чем его братья и сестры. Тем не менее, Snapdragon 888 по-прежнему является обновлением Snapdragon 870 внутри Redmi K40.

Источник — Astera.