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Утечка полных спецификаций Vivo V23e подтвердила Helio G96

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Недавние отчеты показали, что Vivo может выпустить смартфон Vivo V23e в этом месяце. В преддверии запуска телефон теперь указан на веб-сайте Vivo Vietnam с некоторыми его ключевыми деталями. В то же время информатор Судханшу Амбхоре поделился утечкой информации из списка розничных продавцов смартфона.

Официальный сайт Vivo V23e не содержит информации о его характеристиках. Однако это подтверждает внешний вид устройства. Помимо тройных камер, V23e будет щеголять ультратонким дизайном.

Утечка полных спецификаций Vivo V23e подтвердила Helio G96

Список розничных продавцов Vivo V23e показал, что он имеет 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD +. В вырезе дисплея находится 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и диафрагмой f / 2.0. Его основная камера оснащена 64-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f / 1,79, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом и 2-мегапиксельной макро-камерой.

Чипсет Helio G96 присутствует под капотом Vivo V23e, а не Helio A22, как недавно был в списке Geekbench. В телефоне 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он предустановлен с ОС Android 11 на базе FunTouch OS 12. Он имеет батарею емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

V23e предлагает такие функции, как две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS и экранный сканер отпечатков пальцев. Его размеры 160,87 x 74,28 x 7,36 / 7,41 мм, а вес 172 грамма. Телефон будет доступен в двух цветах: Moonlight Dance и Dawn Melodies.

Источник — Astera.

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