Утечка полных спецификаций Vivo V23e подтвердила Helio G96

Недавние отчеты показали, что Vivo может выпустить смартфон Vivo V23e в этом месяце. В преддверии запуска телефон теперь указан на веб-сайте Vivo Vietnam с некоторыми его ключевыми деталями. В то же время информатор Судханшу Амбхоре поделился утечкой информации из списка розничных продавцов смартфона.

Официальный сайт Vivo V23e не содержит информации о его характеристиках. Однако это подтверждает внешний вид устройства. Помимо тройных камер, V23e будет щеголять ультратонким дизайном.

Список розничных продавцов Vivo V23e показал, что он имеет 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD +. В вырезе дисплея находится 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и диафрагмой f / 2.0. Его основная камера оснащена 64-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f / 1,79, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом и 2-мегапиксельной макро-камерой.

Чипсет Helio G96 присутствует под капотом Vivo V23e, а не Helio A22, как недавно был в списке Geekbench. В телефоне 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он предустановлен с ОС Android 11 на базе FunTouch OS 12. Он имеет батарею емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

V23e предлагает такие функции, как две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS и экранный сканер отпечатков пальцев. Его размеры 160,87 x 74,28 x 7,36 / 7,41 мм, а вес 172 грамма. Телефон будет доступен в двух цветах: Moonlight Dance и Dawn Melodies.

Источник — Astera.