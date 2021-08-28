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Утечка показала, что у Realme Pad будет процессор Helio G80

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Realme подтвердила несколько месяцев назад, что выпустит свой первый планшет в этом году. Некоторые детали устройства, которое будет запущено как Realme Pad, всплывают с тех пор, как его прибытие было подтверждено. Сегодня была раскрыта ключевая деталь.

Новая информация поступила от индийского ютубера Сахила Карула. Ранее сегодня он написал в Твиттере, что Realme Pad будет иметь процессор MediaTek Helio, но не раскрыл, какой это набор микросхем. Теперь он сообщил, что процессор внутри планшета — это Helio G80.

Утечка показала, что у Realme Pad будет процессор Helio G80

Эта новость может разочаровать тех, кто ожидает, что Realme Pad будет иметь флагманский чипсет. Helio G80, выпущенный в прошлом году, относится к среднему классу, который не может сравниться с более мощными процессорами внутри планшетов конкурентов, таких как серия Mi Pad 5, доступная в процессорах Snapdragon 860 и Snapdragon 870. Однако с чипсетом среднего уровня Realme Pad должен быть значительно дешевле, чем у конкурентов.

Утечка показала, что у Realme Pad будет процессор Helio G80

Другие детали Realme Pad, которые уже были раскрыты, включают 10,4-дюймовый AMOLED-экран, четыре динамика, 8-мегапиксельные камеры с каждой стороны и поддержку стилуса, который можно хранить внутри планшета. Также сообщалось, что у него будет аккумулятор емкостью 7100 мАч.

В утечке из того же источника говорится, что Realme Pad будет запущен 9 сентября .

Источник — Astera.

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