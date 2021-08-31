Утечка плаката Realme GT Neo Gaming раскрыла дизайн, цены и варианты

Как видно на плакате ниже, Realme GT Neo Gaming скоро появится с процессором Snapdragon 870 и игровым дизайном. Как и Redmi K40 Gaming Edition, GT Neo Gaming, похоже, оснащен RGB-подсветкой в ​​блоке камеры.

Если говорить о камерах, то устройство оснащено тройной камерой на 64 Мп и парой светодиодных вспышек. Ожидается, что он поступит в двух вариантах, таких как 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища на мировых рынках. Эти модели могут быть оценены в 499 и 599 долларов соответственно.

Realme GT Neo Gaming скоро появится в Китае, поскольку он был сертифицирован китайским органом TENAA. Он появился в базе данных TENAA под номером модели RMX3370. В списке указано, что он имеет 6,62-дюймовый дисплей AMOLED FHD + с вырезом и датчиком отпечатков пальцев на экране. У него есть фронтальная камера на 16 Мп и блок с тройной камерой 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11.

В Китае он может поставляться с вариантами ОЗУ, такими как 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ, и версиями хранилища, такими как 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Он оснащен двухэлементной батареей емкостью 2465 мАч (номинальная емкость), общая емкость которой может составлять 5000 мАч (типичное значение). Он может поддерживать быструю зарядку 65 Вт. Смартфон, скорее всего, поступит на домашний рынок в таких цветах, как Mirror Black, Dream Blue и Super Orange. Устройство имеет размеры 162,9 x 75,8 x 8,6 мм и вес 199,8 грамма.

Источник — Astera.