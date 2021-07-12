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Утечка основных характеристик Xiaomi Mi CC11, Mi CC11 Pro

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Сообщается, что Xiaomi работает над серией смартфонов Mi CC11 для Китая. Недавняя утечка утверждала, что компания может объявить об этом в середине или конце августа. Китайский жучок разделил ключевые характеристики Ми CC11 и CC11 Mi Pro смартфонов.

Утечка показывает, что Mi CC11 будет оснащен OLED-панелью с частотой обновления 90 Гц. Устройство может работать на чипсете Snapdragon 778G или Snapdragon 780G. Настройка камеры Mi C11 может включать 64-мегапиксельную основную камеру и телеобъектив.

Утечка основных характеристик Xiaomi Mi CC11, Mi CC11 Pro

Что касается Mi CC11 Pro, он, вероятно, будет оснащен более мощным флагманским чипом Snapdragon 870. Его камера может включать в себя 1/1,3-дюймовый сенсор камеры в качестве основного снимка и объектив перископа, который обеспечит поддержку 5-кратного увеличения. Неясно, будет ли его OLED-панель поддерживать частоту обновления 90 Гц или более высокую.

Остальные характеристики Mi CC11 и Mi CC11 Pro скрыты. Поскольку ожидается, что они будут выпущены в августе, обе модели, скорее всего, пройдут сертификаты 3C и TENAA в конце этого месяца, по которым, как ожидается, появится более подробная информация.

Инспектор также сообщил, что Mi MIX 4 будет оснащен Samsung GN1, тогда как Xiaomi Mi 12 может стать одним из первых смартфонов с 200-мегапиксельной камерой. Ходят слухи, что Mi 12 может работать на чипе Snapdragon 895, и он может дебютировать к концу этого года.

Источник — Astera.

Xiaomi Mi CC11
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