Утечка основных характеристик Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro +

Недавно компания Huawei подтвердила, что ее смартфоны следующего поколения серии P дебютируют 29 июля. Ожидается, что линейка P50 будет оснащена новаторской технологией мобильной обработки изображений . Свежая утечка, которая появилась сегодня, раскрыла ключевые характеристики смартфонов Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro +.

В новой утечке говорится, что Huawei P50 будет оснащен 6,3-дюймовым плоским дисплеем с одной дырочкой. Поставляемая BOE OLED-панель будет поддерживать 10-битные цвета и частоту обновления 90 Гц. Его вариант 5G будет оснащен чипом Kirin 9000E 5G, тогда как его версия 4G будет работать на SoC Snapdragon 888 4G . Он оснащен батареей емкостью 4200 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Он будет поддерживать 3-кратный оптический зум. Устройство будет иметь толщину 8,3 мм и вес 186 граммов.

Huawei P50 Pro будет оснащен 6,7-дюймовой панелью BOE OLED с одним отверстием и изогнутыми краями, которая поддерживает 10-битные цвета и частоту обновления 120 Гц. Kirin 9000 5G чипа и Snapdragon 888 4G SoC будет питать его 5G и 4G варианты соответственно. Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 4300 мАч, который поддерживает быструю зарядку 66 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. P50 Pro будет поставляться с 5-кратным перископическим объективом с технологией произвольной формы поверхности. Это устройство также имеет толщину 8,6 мм.

P50 Pro + будет оснащен 6,7-дюймовой OLED-панелью с двумя дырками и закругленными краями. Он поддерживает 10-битные цвета с частотой обновления 120 Гц. Kirin 9000 5G будет находиться под капотом устройства. Похоже, что на момент запуска 4G-варианта телефона не будет. Аккумулятор P50 Pro + емкостью 4300 мАч будет оснащен быстрой зарядкой 100 Вт и поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт. P50 Pro + будет предлагать 10-кратный непрерывный зум, объектив произвольной формы и жидкий объектив с точки зрения камеры.

Источник — Astera.