Утечка из упаковки Honor X20 раскрыла стартовую цену в 1699 юаней

Honor запланировала мероприятие на 12 августа, на котором компания, как ожидается, представит свои премиальные смартфоны следующего поколения, включая Honor Magic 3 и Honor X20. Поскольку только что закончилась презентация, подробности о грядущих телефонах продолжают появляться в сети.

В Интернет просочилось размытое изображение розничной упаковки грядущего смартфона Honor X20. Просочившаяся фотография также показывает, что устройство будет стоить 1699 юаней, что примерно равно 262 долларам.

Смартфон уже выставлен на предварительный заказ в торговом центре Honor Mall, и на тизерных изображениях бренда на левой стороне экрана виден вырез для передней панели и тройная камера на задней панели.

Что касается технических характеристик, устройство оснащено 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением экрана 2376 x 1080 пикселей и предлагает частоту обновления 120 Гц, а также высокое соотношение экрана к корпусу — 94,4 процента.

Ожидается, что под капотом устройство будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 900, который построен с использованием 6-нм техпроцесса TSMC. Ожидается, что он будет иметь оперативную память LPDDR5 и внутреннюю память UFS 3.1.

В отделе камеры на задней панели будет тройная камера, которая включает в себя 64-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный датчик глубины резкости и 2-мегапиксельный макрообъектив. На лицевой стороне, вероятно, будет 16-мегапиксельная камера, позволяющая пользователям делать селфи и совершать видеозвонки.

Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4300 мАч и будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Похоже, что телефон будет работать под управлением сертифицированной Google операционной системы Android с поддержкой GMS, поскольку компания получила разрешение начать использовать Android на своих смартфонах.

Наряду с Honor X20 производитель смартфонов также готовится выпустить в тот же день свои флагманские смартфоны серии Honor Magic 3, которые уже доступны для предварительного заказа в крупных розничных магазинах. Устройство будет представлено в двух моделях — Honor Magic 3 и Honor Magic 3 Pro. Продукты, представленные на мероприятии 12 августа, будут представлены во всем мире, но информация об их наличии остается в секрете.

Источник — Astera.