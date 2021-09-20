Утечка из Pixel 6 Pro показывает, что это будет самый быстро заряжающийся телефон Google за всю историю

Телефоны становятся больше. Например, Pixel 6 Pro будет иметь огромный 6,7-дюймовый экран, самый большой из всех телефонов под брендом Google. Естественно, что по мере того, как эти экраны становятся больше, а процессоры становятся более мощными, батареи должны становиться больше, чтобы идти в ногу (конечно, помогло вместе с большим внутренним объемом). Согласно последней утечке Pixel 6, Pro будет иметь быструю зарядку до 33 Вт.

Эта новость исходит от XDA-Developers , указывающего на тайваньскую нормативную сертификационную этикетку для устройства, которое может заряжаться до 11 вольт и 3 ампер. Если вы помните свою элементарную науку об электричестве, это 33 Вт сока. Ярлыки кажутся более или менее полными, так что похоже, что это происходит. К сожалению, вам нужно будет предоставить свое собственное зарядное устройство, чтобы воспользоваться этими скоростями: как Apple и Samsung, Google перестанет включать зарядные устройства для телефонов после Pixel 5a.

33 Вт — это чуть меньше, чем вдвое больше максимальной скорости зарядки 18 Вт, чем у Pixel 5, Pixel 4 и Pixel 3. Это привело бы к значительному увеличению скорости зарядки, даже с батареей на 25% больше, чем у прошлогоднего флагмана (5000 мАч согласно чтобы еще больше утечек ). 33 Вт опередили бы некоторых из крупнейших конкурентов Android, таких как Galaxy S21 Ultra (25 Вт), при этом значительно уступив 65-ваттной зарядке таких телефонов, как OnePlus 9 и Asus ROG Phone 5.

Утечка ничего не говорит о более быстрой беспроводной зарядке, хотя предыдущие утечки указывают на то, что новая версия Pixel Stand будет поддерживать более быструю 23-ваттную зарядку Qi, для которой нужен встроенный вентилятор. Pixel 6 и 6 Pro должны быть официально выпущены в течение следующих нескольких недель.