Утечка информации о Lava Blaze 2 5G с характеристиками и живыми изображениями

Lava готовится представить свой новый доступный смартфон с поддержкой 5G — Blaze 2 5G — на индийском рынке. По последней утечке данных, были раскрыты важные характеристики этого устройства, включая дизайн, технические характеристики и ориентировочную цену.

На утечке фотографии видно, что Lava Blaze 2 5G имеет измененный дизайн по сравнению с предыдущей 4G-версией. Сзади будет располагаться круглый модуль камеры, дополненный светодиодной вспышкой. В передней части устройства будет размещена селфи-камера.

Смартфон будет оборудован ЖК-дисплеем, однако точные размеры экрана пока не раскрываются. Внутри будет работать процессор Dimensity 6020. Покупателям будут доступны две версии памяти: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Задняя камера смартфона будет иметь разрешение 50 МП, а также вспомогательный объектив.

Источники утверждают, что Lava Blaze 2 5G будет доступен по начальной цене от 9 000 до 10 000 индийских рупий. Это делает его одним из самых доступных 5G-смартфонов на рынке Индии. Устройство будет конкурировать с Itel P55 5G, который в настоящее время является самым бюджетным смартфоном с поддержкой 5G в стране.