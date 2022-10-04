Утечка информации о Diablo 4 показывает, что вы сможете пропустить всю кампанию

Недавно просочившиеся скриншоты Diablo 4 предполагают, что вы сможете пропустить основную кампанию грядущей ролевой игры.

После масштабной утечки , которая позволила нам лучше взглянуть на Diablo 4 , в сети появилось больше скриншотов тестовой сборки игры. Изображения показывают различные разделы его меню создания персонажа из русскоязычной версии RPG.

Экран выбора персонажа включает в себя несколько дополнительных переключателей. При переводе через Google одна из этих кнопок гласит «Пропустить кампанию».

Детали того, как будет работать пропуск кампании, неясны. Неясно, сможете ли вы обойти кампанию Diablo 4 с самого начала, или вам придется пройти приключение для одного игрока хотя бы один раз, прежде чем вы сможете пропустить его с будущими персонажами.

Diablo 3 позволила игрокам пропустить основную кампанию после выхода дополнения Reaper of Souls. Выполнив основную цепочку заданий RPG один раз, игроки могут полностью отказаться от кампании с будущими персонажами и вместо этого играть в режиме приключений. Дополнительный игровой режим заменяет сюжетные квесты случайно сгенерированными подземельями, называемыми разломами, и серией из 25 квестов, основанных на целях, называемых наградами.

Режим популярен среди фанатов сериала. Открывая Diablo 3 за пределами своей линейной кампании, он позволяет вам исследовать всю карту игры, тестируя новые классы и сборки. Возможность сразу перейти в режим приключений без необходимости проходить 10-часовую сюжетную линию игры каждый раз, когда вы создаете нового персонажа, делает игру относительно свежей.

Скриншоты также показывают, что Diablo 4 будет состоять из шести актов, а также пролога и эпилога, что знаменует собой отход от пятиактной структуры Diablo 3 и Diablo 2. Изображения создателя игрового персонажа показывают, что игроки смогут изменить цвет своего персонажа. одежду, украшайте их различными татуировками и аксессуарами, а также выбирайте между различными типами телосложения.

Утечки, сделанные ранее в этом году, предполагают, что пропуск кампании будет не единственной функцией , которая возвращается из Diablo 3. Система Smart Loot гарантирует, что выпадение врагов будет нацелено на класс и характеристики вашего персонажа, в то время как урезанная версия обмена игроками вернуться. По крайней мере, Diablo 4 не будет копировать системы монетизации Diablo Immortal.