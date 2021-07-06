В прошлом месяце Huawei предложила нам впервые взглянуть на P50, однако компания еще не выпустила официально флагманскую серию смартфонов. Теперь новая утечка раскрыла некоторые детали, касающиеся дисплея и других функций предстоящей линейки.

По словам блоггера Weibo, высокопроизводительный P50 Pro китайского технологического гиганта будет иметь дисплей камеры с перфорацией на передней панели. Эта панель, по-видимому, будет иметь разрешение 1224×2696 пикселей или 2,5K с соотношением сторон 20:9. Инспектор также добавил, что будущий флагманский смартфон поступит с поддержкой сетей 5G и Wi-Fi 6 Plus, хотя ожидалось, что эти функции будут включены.

Утечка, по-видимому, происходит из скриншота, который был опубликован в комментарии на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, официальным лицом компании. Речь идет о Брюсе Ли, вице-президенте по линейке продуктов для смартфонов Huawei. На данный момент более тонкие детали, касающиеся смартфона, в настоящее время неизвестны, и бренд еще не назвал дату запуска серии. Хотя ранее мы сообщали о предполагаемой дате запуска 29 июля 2021 года .

Говоря об устройстве, ожидается, что серия Huawei P50 будет оснащена 5-нм чипсетом Kirin 9000 для домашнего рынка и флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 для некоторых моделей на зарубежных рынках. Имейте в виду, что это всего лишь неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к нему с недоверием и следите за новостями, поскольку мы будем предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация по этому вопросу.

Источник — Astera.