Утечка характеристик камеры Samsung Galaxy S22 указывает на очень мало изменений

До анонса Galaxy S22 осталось около четырех месяцев. Подробностей об устройствах следующего поколения пока мало, но новый отчет кажется нашей первой относительно подробной утечкой информации о смартфонах.

Настройки камер Galaxy S22 не получат никаких серьезных обновлений

Samsung недавно зафиксировал спецификации камеры для предстоящей серии Galaxy S22, согласно источникам, беседующим с The Elec , и похоже, что южнокорейский бренд не будет вносить слишком много изменений. Топовый Galaxy S22 Ultra оснащен четырьмя камерами на задней панели. Как и в Galaxy S21 Ultra , 108-мегапиксельный сенсор был выбран в качестве основной камеры, а 12-мегапиксельный шутер будет работать в паре со сверхширокоугольным объективом. Обе эти камеры в стандартной комплектации поддерживают оптическую стабилизацию изображения (OIS). Остальные две камеры не были перечислены, хотя в отчете уточняется, что 3D Time-of-Flight не будет. Что касается очень важной камеры для селфи, Samsung снова идет с 40-мегапиксельным сенсором. Кроме того, поскольку Galaxy Note мертв, Galaxy S22 Ultra, похоже, сохранит поддержку стилуса S Pen. С другой стороны, стандартные модели Galaxy S22 и Galaxy S22 +, как ожидается, будут иметь идентичные настройки с тремя камерами. Технические характеристики сенсора не разглашаются, но в комплект входит телеобъектив с 3-кратным зумом. Также есть 10-мегапиксельная селфи-камера.

Источники в цепочке поставок не оптимистичны в отношении продаж Galaxy S22.

Считается, что Samsung практически не изменил размеры своих флагманских устройств 2022 года. Если это правда, Galaxy S22 и Galaxy S22 + должны использовать 6,2 -дюймовые и 6,7-дюймовые дисплеи соответственно, в то время как Galaxy S22 Ultra, вероятно, будет иметь 6,8-дюймовую панель.

Ожидается, что Samsung начнет массовое производство всей серии Galaxy S22 под кодовым названием Rainbow в ноябре перед запланированным выпуском в январе. Этот график повторяет план разработки Galaxy S21 . Оценки продаж еще не обнародованы, но источники в цепочке поставок не слишком оптимистичны. Это связано с тем, что текущие модели Galaxy S21 планируют отгрузить менее 30 миллионов единиц, что делает его одним из худших модельных рядов за всю историю.