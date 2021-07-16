Утечка характеристик и рендера Honor Magic 3

Honor выпустит серию смартфонов Honor Magic 3 12 августа. Свежая утечка из Digital Chat Station раскрыла основные характеристики Magic3. Кроме того, просочился рендер, который позволяет увидеть дизайн задней части Magic3.

Информатор сообщил, что предстоящая серия смартфонов Magic 3 может называться Elizabeth. Похоже, что телефоны ELZ-AN00, ELZ-AN10 и ELZ-AN20, которые появились в базе данных сертификационной платформы TENAA, принадлежат к семейству Magic 3. Ниже показан вид сзади предполагаемого Magic 3, который показывает, что установка с четырьмя камерами расположена в центре верхней половины задней части телефона.

Инспектор утверждал, что инженерный прототип Magic3 оснащен 6,76-дюймовым OLED-экраном с водопадом с чрезвычайно изогнутыми краями. Экран будет иметь вырез в форме таблетки, что означает, что он будет оснащен двумя фронтальными камерами. Ожидается, что экран будет иметь разрешение 2772 x 1344 пикселей.

Это может быть один из первых смартфонов с чипсетом Snapdragon 888 Plus, который представляет собой разогнанную версию Snapdragon 888 SoC. Стандартная модель в линейке Magic 3 может поставляться с зарядным устройством на 66 Вт, тогда как более высокая модель может быть оснащена зарядным устройством на 100 Вт и беспроводным зарядным устройством на 50 Вт.

Источник — Astera.