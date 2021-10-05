Утечка Google Pixel 6 Pro показывает изогнутый дисплей, качество видео и образцы камеры

Новый отчет раскрыл некоторую интересную информацию о Google Pixel 6 Pro . В утечке рассказывается о качестве видео и образцах камеры флагманского смартфона, который, по-видимому, также будет иметь слегка изогнутый дисплей.

Утечка поступает от This is Tech Today на YouTube. На канале были представлены образцы камер, снятых с Pixel 6 Pro. Имейте в виду, что эти изображения были сделаны с помощью предварительного программного обеспечения и не являются копиями с высоким разрешением, поэтому снимки не так хороши, как те, которые будут сделаны розничными устройствами Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Кроме того, YouTuber также показал возможности масштабирования Pixel 6 Pro и возможности фотографирования при слабом освещении.

Канал также сосредоточился на способности Pixel 6 Pro создавать эффекты глубины резкости. Хотя в образце видео у него действительно было мерцание изображения лица и плохая стабилизация изображения. Но опять же, еще слишком рано судить о качестве видео Pixel 6 и Pixel 6 Pro на данный момент, и нам придется дождаться официального релиза от гиганта поисковых систем.

Одной из ярких деталей, просочившихся в видео на YouTube, был дисплей Pixel 6 Pro. Смартфон можно увидеть со слегка изогнутым дисплеем на передней панели. Этот изогнутый дисплей похож на тот, что есть в Vivo X70 Pro + , в котором используется панель Samsung E5 AMOLED. Другими словами, дисплей слегка изогнут, но не так агрессивно, как у флагманских смартфонов Huawei.