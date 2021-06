Утечка флагмана Infinix Zero X раскрывает его характеристики

Сообщается, что Infinix планирует выпустить новый флагман на нескольких рынках. Ранее на этой неделе Infinix India сообщила о появлении нового телефона с зарядкой на 160 Вт. Свежий твит Infinix Pakistan показывает, что этот телефон будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Ожидается, что загадочный телефон выйдет на рынок под именем Infinix Zero X.

Пакистанское издание поделилось рендерами наступающего Infinix. Одним из плакатов показывает, что телефон будет с 108-мегапиксельной камерой. Ожидается, что этот телефон станет преемником прошлогоднего Zero 8. Это указывает на то, что компания, возможно, решила пропустить название Zero 9 для своих телефонов серии Zero.

Zero X, похоже, оснащен панелью AMOLED, которая интегрирована со сканером отпечатков пальцев. Изогнутые края дисплея имеют вырез камеры в верхнем левом углу. На правом торце устройства есть качелька регулировки громкости и кнопка включения.

Говорят, что основная камера Zero X включает 108-мегапиксельную основную камеру, сверхширокий снимок и объектив перископа с поддержкой оптического зума. Само собой разумеется, что сверхбыстрая зарядка мощностью 160 Вт станет главной изюминкой устройства. В настоящее время нет информации о технических характеристиках Zero X.

Источник — Astera.