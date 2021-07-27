В прошлом году Microsoft выпустила Surface Duo как первое устройство с двумя экранами. Технологический гигант из Редмонда работал над своим преемником, получившим название Surface Duo 2, и подробности о грядущем устройстве теперь появились в Интернете.

В сеть просочился дизайн Microsoft Surface Duo 2, из которого видно, что на задней панели устройства будет установлена ​​тройная камера. Датчики расположены вертикально в верхнем левом углу прямоугольного модуля.

Что касается общего вида устройства, оно остается таким же, как и у модели текущего поколения, с двумя дисплеями, соединенными шарниром посередине, стеклянной задней панелью и логотипом Surface на задней панели.

Ожидается, что камера даст лучшие результаты, поскольку отчеты показывают, что Microsoft планирует использовать машинное обучение и искусственный интеллект. Сообщается также, что компания сосредоточена на улучшении качества программного обеспечения.

Одним из основных недостатков Surface Duo было его внутреннее устройство, работающее на чипсете Qualcomm Snapdragon 855 пару лет назад. Однако в следующей версии компания будет использовать новейшую SoC Qualcomm Snapdragon 888. Кроме того, ожидается, что устройство будет поддерживать подключение 5G, а также NFC.

Ранее сообщалось, что Microsoft Surface Duo 2 имеет кодовое имя Zeta. На данный момент нет информации о том, когда компания планирует выпустить эту новую модель, но вряд ли это произойдет в этом году. Мы ожидаем узнать больше о Surface Duo 2 в ближайшие недели и месяцы.

Источник — Astera.