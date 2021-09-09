Утечка данных теста Apple A15 Bionic указывает на то, что iPhone 13 станет самым мощным смартфоном со следующей недели

На следующей неделе Apple представит A15 Bionic, SoC, который, как ожидается, станет сердцем серии iPhone 13. Утечка данных о производительности говорит о том, что A15 Bionic может содержать много мощности графического процессора, возможно, даже больше, чем даже Exynos 2200 и его графический процессор на базе AMD RDNA 2.

Собственные чипы Apple Bionic на протяжении многих лет неизменно превосходят своих конкурентов Exynos, Kirin и Snapdragon, включая недавний A14 Bionic . Теперь просочившиеся результаты тестов показывают, чего ожидать от A15 Bionic, SoC, который, как ожидается, будет работать в iPhone 13 серии, когда он появится 14 сентября.

Судя по всему, A15 Bionic достигает пика в 198 FPS в GFXBench Manhattan 3.1, что превосходит своих современников. При этом частота кадров падает до 140–150 кадров в секунду после второго прогона теста, подразумевая, что A15 Bionic будет дросселировать при длительной нагрузке.

Следует подчеркнуть, что эти результаты были достигнуты с использованием инженерного образца, который, по общему мнению, прошел тестирование в июле. Следовательно, описанные характеристики могут не соответствовать тому, что могут достичь розничные единицы. Тем не менее A15 Bionic представляет собой значительный прирост производительности по сравнению с A14 Bionic даже при троттлинге.

Точно так же, по слухам, оценка GFXBench Manhattan 3.1 для Exynos 2200 поставила чип Samsung почти на 30 кадров в секунду позади A15 Bionic. Этот разрыв в частоте кадров равен процентной разнице примерно в 16%, для справки, даже с Exynos 2200, использующим архитектуру AMD RDNA 2 для своего встроенного графического процессора.

Несомненно, Apple подробно расскажет о производительности A15 Bionic на аппаратном мероприятии в следующий вторник. Предполагается, что в этот день Apple представит не только серию iPhone 13 и A15 Bionic, но и, по крайней мере, Apple Watch Series 7.