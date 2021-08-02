Устройство OnePlus Nord 2 взорвалось в Индии

Новый смартфон OnePlus Nord 2, по всей видимости, взорвался, в результате чего владелец получил травму. Рассматриваемый владелец — Анкур Шарма из Бангалора, Индия, который поделился инцидентом в Твиттере.

Пока Шарма удалил твит, LetsGoDigital удалось поделиться оригинальными изображениями, опубликованными индийским пользователем. Согласно твиту, жена Шармы попала в аварию из-за этого инцидента, который также травмировал ее. Его жена утром ехала на велосипеде, когда внезапно Nord 2 в ее стропе взорвался, и из устройства вышел дым. Глядя на изображения, опубликованные в твите, становится ясно, что батарея Nord 2 взорвалась, когда она ехала на велосипеде.

Кроме того, блок Nord 2 китайского бренда, похоже, полностью разрушен, а его задняя панель обуглена и сожжена, что дает нам возможность увидеть поврежденные внутренние компоненты. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной этого взрыва. Имейте в виду, что это может быть единичное событие, которое происходило в прошлом для других смартфонов. Еще в июле 2021 года Oppo A53 также взорвался в кармане пользователя, что было еще одним таким единичным инцидентом.

Другими словами, другие находящиеся в обращении блоки Nord 2, скорее всего, не подвергаются риску самопроизвольного взрыва. На данный момент OnePlus еще не сделал никаких заявлений относительно собственного расследования этого инцидента. Тем не менее, компания принесла свои извинения Анкуру в твите, предлагая «возмещение ущерба».

Источник — Astera.