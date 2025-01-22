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Устройства Xiaomi получат поддержку ПК-игр с новой технологией WinPlay

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Владельцы планшетов Xiaomi смогут играть в игры для Windows благодаря новой технологии WinPlay, которая сейчас находится в бета-тестировании. Компания анонсировала это на платформе HyperOS в социальной сети Weibo.

Устройства Xiaomi получат поддержку ПК-игр с новой технологией WinPlay

Главной особенностью станет возможность играть в офлайн-режиме, что отличает WinPlay от облачных сервисов, которые требуют подключения к интернету для запуска «тяжелых» игр.

Разработчики создали виртуальную среду Windows на базе ядра HyperCore, что обеспечивает минимальные потери производительности — всего 2,9% графического процессора, при среднем потреблении энергии в 8,3 Вт.

Поддержка игр будет включать платформу Steam и другие, однако для этого пользователям нужно будет переместить файлы с компьютера на планшет.

Игра возможна с подключением геймпада или клавиатуры с мышью. В настоящий момент WinPlay доступна только на планшете Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, но в будущем планируется расширение на другие устройства. Разработчики уже набирают бета-тестеров в Китае, сроки полноценного запуска пока не уточняются.

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