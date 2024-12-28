Устройства на Android менее популярны у мошенников, чем iPhone

IT-компания Lookout, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала интересные данные о фишинговых атаках на смартфоны.

Исследование показало, что устройства на Android менее популярны у злоумышленников, чем iPhone, который не кажется им недосягаемым.

В третьем квартале текущего года 19% iPhone в корпоративной среде подверглись хотя бы одной фишинговой атаке, в то время как этот показатель для Android составил всего 10,9%.

Фишинговые атаки направлены на то, чтобы заставить пользователей раскрыть личную информацию через поддельные веб-страницы и электронные письма.

Хотя iOS считается более безопасной системой, это касается только установки приложений. Пользователи все равно могут стать жертвами, переходя по сомнительным ссылкам, что делает их уязвимыми, как и на других платформах.