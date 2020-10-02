Устройства Apple предназначенные для утилизации попали на рынок

В случившемся обвиняют компанию Geep Canada, которая занялась утилизацией устройств американской компании.

Из-за Geep Canada в продаже на рынке оказались устройства, которые предназначены для утилизации. По предварительным подсчетам, в продаже появилось более 100 тыс. таких устройств.

В Apple узнали о случившемся и подали на Geep Canada в суд с требованием возместить прибыль от перепродажи, и выплатить компенсации.

Среди устройств, не предназначенных для продажи, оказались iPhone, iPad и Apple Watch.

Есть информация, что схему мошенничества организовали три сотрудника Geep Canada, причем есть данные, что все они входят в состав руководства последней.