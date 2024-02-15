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Устройства Android атакует опасный самозапускающийся вирус XLoader

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Эксперты McAfee обнаружили новую опасную модификацию вируса XLoader для Android-устройств.

Специалисты компании по кибербезопасности McAfee выявили усовершенствованный вариант вредоносного ПО XLoader, атакующего смартфоны работающие под управлением операционной системы Android.
Вирус распространяется через SMS-сообщения с сокращенными ссылками, ведущими на зараженное приложение под видом Google Chrome. После установки оно автоматически запускается и начинает свою деятельность без взаимодействия жертвы.

XLoader способен самостоятельно выполнять более 20 команд, включая отсылку данных на удаленный сервер. Он генерирует фишинговые сообщения о банковских проблемах.
В отличие от предыдущих версий, новый вариант не требует открывать приложение, теперь программа способно работать автономно, без вмешательства пользователя.

В компании McAfee отметили, что устройства с активной защитой Google Play Protect защищены от проникновения вредоносной программы. Чтобы избежать инфицирования, эксперты рекомендуют загружать приложения только из официальных магазинов.

 

Источник: geek

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