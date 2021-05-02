Устранение уязвимости замедлило работу процессоров компаний Intel и AMD

Несколько лет назад в процессорах Intel была обнаружена серьезная уязвимость Spectre, которая обсуждалась с Сети до тех пор, пока ее не закрыли.

Недавно специалисты из инженерной школы Университета Вирджинии обнаружили еще одну уязвимость в современных CPU, причем не только компании Intel, но и AMD.

Обнаруженная уязвимость позволяет через кэш микроопераций получить данные пользователя, причем это можно сделать, когда CPU извлекает данные из кеша.

Отмечается что меры защиты, которые применили для уязвимости Spectre, не работают в новой уязвимости.

Закрыть новую проблему можно только отключением кэша микроопераций или остановкой спекулятивным исполнением команд. Если это сделать, то производительность чипов упадет.

В данный момент никто не знает, как закрыть уязвимость и при этом не снизить производительность CPU.