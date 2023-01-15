Устаревшие версии «Сбербанка-Онлайн» перестанут работать на смартфонах уже 16 января

«Сбербанк-Онлайн» в прошлом году удалили из официальных магазинов для Android и iOS устройств.

Сейчас «Сбербанк-Онлайн» можно установить только из российского магазина RuStore, но такая возможность предоставляется исключительно для Android аппаратов.

На iPhone недавно стали ставить «Сбербанк-Онлайн» в офисах «Сбербанка», но устанавливается программа под названием СБОЛ.

По данным «РИА Новости», с 16 января устаревшие версии «Сбербанка-Онлайн» перестанут работать на смартфонах.

Какие именно версии приложения будут заблокированы не сообщается, но источник со ссылкой на представителей кредитного учреждения сообщил, что пользователи предварительно предупредят о блокировке.