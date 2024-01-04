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В свежей бета-версии iOS 17.3 для iOS найдены критические ошибки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 219 Опубликовано

Только через несколько часов после выпуска вторых бета-версий iOS 17.3 и iPadOS 17.3 компания Apple столкнулась с проблемой, из-за которой пришлось временно отозвать эти обновления.

Пользователи, пытавшиеся установить эти предварительные версии на свои устройства, столкнулись с зависанием их гаджетов при загрузке.

Единственным решением проблемы было восстановление устройства, поэтому Apple решила удалить обновления. Ошибка будет исправлена, и компания выпустит бета-версию повторно.

Одной из возможных причин возникновения ошибки при загрузке в iOS 17.3 может быть использование функции «Коснуться сзади» (Back Tap).

В системных журналах были найдены упоминания об этой функции, и некоторые пользователи заметили, что они включили ее на своих устройствах. Однако не все пользователи, у которых была эта функция, столкнулись с ошибкой, и обратная связь пока не установлена.

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