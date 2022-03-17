Установлен рекорд для смартфонов 5G благодаря iPhone 13

Новый рекорд для смартфонов 5G был установлен в январе, когда на мобильные телефоны пятого поколения впервые пришлось более половины всех продаж смартфонов.

iPhone 13 сыграл огромную роль в этом рубеже, на его долю пришлось более трети всех продаж телефонов 5G…

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Counterpoint Research, телефоны с передовой технологией составили 51% проданных единиц. Подключение 5G рассматривается как ключевой фактор для трансформационных технологий, таких как автономное вождение и автоматизация производства, при этом Китай является одной из самых агрессивных стран в расширении своей доступности. Китайское агентство по надзору за телекоммуникациями заявило, что страна расширит охват 5G, добавив в этом году 600 000 базовых станций, в результате чего общее число станций значительно превысит 2 миллиона. Страна также стимулирует продажи телефонов 5G для крупнейших мировых производителей мобильных […] Лидерство Apple на рынке в 37% также было подкреплено ее сильной позицией в стране.

На следующий ближайший бренд, Samsung, приходится всего 12% продаж 5G, за ним следуют Xiaomi и Vivo с 11% каждая и Oppo с 10%. Все остальные бренды попали в категорию «Другое».

Доля Apple на рынке 5G, вероятно, еще больше увеличится благодаря выпуску последней модели iPhone SE с возможностями 5G.

При стартовой цене в 429 долларов модель обеспечит поддержку 5G гораздо более широкому кругу потребителей, и Apple подчеркнет эту функцию при запуске.

Благодаря 5G iPhone SE обеспечивает пользователям более быструю загрузку и выгрузку, более высокое качество потоковой передачи видео, интерактивность в реальном времени в приложениях и многое другое. Предоставление технологий и производительности последнего поколения по такой цене — это то, что может сделать только Apple.

Недавние тесты показали, где в США вы найдете самые высокие и самые низкие скорости 5G .

Иллинойс занял первое место со средней скоростью загрузки 5G 141,4 Мбит/с. Замыкают первую пятерку Нью-Йорк, Миннесота, Мэриленд и Нью-Джерси со скоростью от 128 до 138,6 Мбит/с.

В пятерку худших вошли Вайоминг, Западная Вирджиния, Мэн, Аляска и Вермонт, причем последний имел среднюю скорость загрузки 5G всего 48,7 Мбит/с.