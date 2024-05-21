USB-накопитель Blaustahl за 3 тыс. рублей сможет хранить данные 200 лет

Компания Machdyne представила новый USB-накопитель под названием Blaustahl, который предназначен для долгосрочного хранения данных.

По информации издания TechSpot, эта флешка основана на технологии сегнетоэлектрической оперативной памяти (FRAM), позволяющей сохранять информацию на неограниченный срок. Производитель утверждает, что данные, сохраненные на этом устройстве, продержатся в течение 200 лет.

Одним из преимуществ флешки Blaustahl является ее высокий ресурс. Благодаря технологии FRAM, накопитель способен выдержать триллионы циклов записи.

Устройство оснащено микроконтроллером Raspberry Pi RP2040 и имеет 4 мегабайта NOR-памяти для записи прошивки. Компания Machdyne также отметила, что флешка предназначена для хранения при температуре, не превышающей 35 градусов.

Емкость Blaustahl составляет 8 килобайт, что позволяет сохранить около 8192 символов. По словам журналистов, этот накопитель идеально подходит для хранения важной текстовой информации и передачи ее потомкам. Обычные флеш-накопители с памятью NAND для этой цели не годятся, так как их срок службы составляет всего от 16 до 20 лет.

Цена этого «вечного» USB-накопителя составляет около 30 евро или примерно 3 тысячи рублей.