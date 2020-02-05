Об этом заявили в Федеральной комиссии по связи, отмечая, что смартфон проходил еще одно тестирование.

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.

По данным FCC, ведомство сертифицирует только устройства, которые имеют уровень SAR не более 1,6 Вт/кг, однако в случае с iPhone 11 Pro показатель составил 3,8 Вт/кг.

На результаты независимой лаборатории обратили внимание в FCC, в связи с чем и было проведено повторное тестирование.

После них специалисты заявили, что смартфон продемонстрировал только незначительное повышение допустимого излучения, а для пользователей этот аппарат не представляет никакой опасности.

В компании Apple также отреагировали на сообщение и провели тщательную проверку, на основании которой сделали заявление, что их смартфоны безопасны и соответствуют всем рекомендациям.