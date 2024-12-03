В России создан дрон «Гаргулья» для обследования ЛЭП в труднодоступных местах

Компания «Лаборатория будущего» из Урала разработала дрон под названием «Гаргулья», который предназначен для аэросъёмки и мониторинга линий электропередачи.

Коммерческий директор компании Павел Камнев в беседе с RT сообщил, что 60% комплектующих дрона произведены в России, и его локализация будет продолжаться с появлением новых технологий на рынке.

«Гаргулья» представляет собой лёгкий и компактный дрон, который используется для видеонаблюдения за опорами ЛЭП и оценки состояния арматуры и изоляторов. Он также проверяет опоры на наличие коррозии и повреждений.

На дрон можно установить Full HD камеру с десятикратным оптическим зумом или камеру с шестикратным зумом и тепловизором, передающую изображение в 4K.

Время полёта дрона составляет примерно 35 минут, а его грузоподъёмность — 0,5 кг. Дальность связи дрона достигает 5—7 км в зависимости от местности.

Камнев отметил, что дрон будет особенно полезен в труднодоступных местах, таких как горные районы и водные преграды, где традиционные методы обследования затруднены или дорогие. После полёта необходимо провести анализ полученных данных и составить отчёт с рекомендациями.

Кроме мониторинга ЛЭП, «Гаргулья» может использоваться для обследования строительных объектов и промышленных территорий. Дрон также планируется использовать в ОАЭ, Индии, Турции и других дружественных странах.