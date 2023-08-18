Управляй голосом: Яндекс представил новые ТВ Станции с Алисой

Коллекция устройств Яндекса дополнилась необычным, но очень технологичным устройством. Компания выпустила ТВ Станцию — телевизор со встроенной умной колонкой. В линейке две демократичные версии и две модели подороже с приставкой «Про».

Распаковка

Внешний вид экрана лаконичный, почти безрамочный. Металлические ножки больше чем в предыдущих моделях умных телевизоров, крепятся болтами при сборке. На фронтальной части нет никаких логотипов и надписей, только фирменный значок Алисы в нижнем углу.

Толщина моделей «Про», которые преимущественно вешаются на стену, всего 40 мм. Вместе с коллекцией скринсейверов, созданной Яндексом, получается почти арт-объект, как картина на стене. В версиях «Про» в комплекте идет кронштейн для горизонтального и вертикального размещения, например, если панель используется как информационное табло.

Сзади консоль с разъемами HDMI, USB 2.0 и 3.0, AUX для внешней акустики. Тип беспроводной связи: Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.1, BLE.

В комплекте идет компактный пульт: на нем всего 16 кнопок, микрофон для вызова Алисы и динамик (чтобы найти пульт).

Первые шаги

Настройка не занимает много времени, достаточно установить мобильное приложение Дом с Алисой, если у вас его еще нет, и следовать инструкции.

Фишкой нового устройства является активность колонки в режиме выключенного экрана. Алиса «не засыпает» и мгновенно активизируется по запросу. Можете попросить голосового ассистента включить музыку, задать вопрос, поставить сказку ребенку или установить напоминание.

Вообще весь концепт нового устройства в полностью голосовом управлении. Голосом можно попросить увеличить громкость, найти кино по категориям, например французские комедии, или узнать имя актера посреди фильма.

Поддержка мощным звуком

В моделях 43 и 50 дюймов суммарная мощность четырех колонок — 34 Вт. Это не профессиональная акустика, но есть намек на басы, детализированный звук и это вполне достойно для геометрии телевизора, в который упакована колонка.

Технологии экрана

VA-матрица с высокой контрастностью (у модели 50” контрастность 7000:1) При этом матовое покрытие не дает бликов от источников света, даже в солнечный день достаточно яркости на уровне 80%.

Новинка в телевизорах Яндекса — технология Local Dimming. Это локальное затемнение экрана для проявления глубины черного. Для плавного отображения динамических сцен применили технологию MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation).

Интересный и технологичный гаджет от Яндекса с диагональю 43 дюйма (самая бюджетная модель) стоит 44 990 рублей.

Подробнее про возможности новой ТВ Станции можно узнать по ссылке: https://yandex.ru/alice/tv-station.