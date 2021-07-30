В новом отчете предполагается, что Unisoc увидит рост поставок процессоров приложений для смартфонов на целых 152 процента в годовом исчислении, достигнув 68,2 миллиона единиц в 2021 году. Это также означает, что он сможет обогнать Huawei HiSilicon как третью по величине точку доступа для смартфонов.

Согласно отчету DigiTimes, эти точки доступа для смартфонов от производителя микросхем были созданы для использования китайскими производителями мобильных телефонов. В отчете также говорится, что еще в 2020 году компания поставила только 27,1 миллиона точек доступа для смартфонов для этих китайских брендов. Кроме того, ей также удалось расширить список клиентов, который теперь включает такие компании, как Honor, Realme и Lenovo. Другими словами, это, вероятно, приведет к заметному увеличению поставок процессоров приложений для смартфонов в этом году.

На данный момент Unisoc также является одним из основных бенефициаров ограничений на поставку 4G-смартфонов AP. Это связано с тем, что большинство крупных производителей микросхем для смартфонов, таких как Qualcomm и MediaTek, сместили акцент на более качественное обслуживание смартфонов 5G. Таким образом, Unisoc даже выиграла от увеличения поставок смартфонов 4G, которые все еще довольно распространены на втором по величине рынке мобильных телефонов в Индии, а также в других регионах Юго-Восточной Азии и других регионах.

Примечательно, что компания также ожидает, что ее доля в общем количестве точек доступа для смартфонов, поставленных китайским производителям смартфонов, превысит 10 процентов во второй половине этого года. Ожидается, что этот рост поставок продлится до первой половины следующего года из-за продолжающихся ограничений на поставку 4G-смартфонов AP. Для тех, кто не знает, производитель микросхем в первую очередь полагается на TSMC при производстве своих точек доступа для смартфонов 4G.

Источник — Astera.