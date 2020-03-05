Уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha получил Snapdragon 865

Улучшенный вариант уникального смартфона, так и не вышедшего на рынок, скоро должен все-таки поступить на прилавки магазинов.

Официально о старте продаж в компании не заявляли. При этом стало известно, что представленный еще в сентябре прошлого года уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha получил на Snapdragon 865.

При этом оригинальная модель создавалась на прошлогоднем процессоре. Оперативной памяти в новинке установлено 12 ГБ, а встроенной будет 512 Гб.

Аккумулятор предлагается на 4 050 мАч с поддержкой зарядки на 40 Вт. Еще модель отличается интересным дизайном и 108-мегапиксельной камерой.