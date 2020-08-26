Уникальный смартфон LG Wing с поворотным экраном показали вживую на видео

Ранее в этом году сообщалось, что LG работает над телефоном с двумя экранами под кодовым названием «Wing» и поворотной конструкцией.

В то время как предыдущий макет Wing показывал меньший экран внизу с большим экраном, расположенным в альбомной ориентации, в новом видео показано, как устройство может работать с основным экраном в портретной ориентации и дополнительным экраном в стороне. На видео водитель использует большой экран для GPS-навигации с элементами управления музыкой на втором экране. Затем, когда поступает телефонный звонок, он обрабатывается на меньшем дисплее, не скрывая направления движения.

Это изящный вариант использования, который имеет большой смысл в данном сценарии. Конечно, самый большой вопрос заключается в том, какие компромиссы пришлось пойти LG с дизайном Wing — видео не показывает поворотное действие в движении или то, насколько громоздко устройство по сравнению с обычным телефоном. Поддержка программного обеспечения также будет иметь решающее значение, как мы видели в телефонах LG с двумя экранами, таких как G8X и Velvet .