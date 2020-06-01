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Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

01.06.2020 19:25

Samsung в России начала продажи нового телевизора с поворотным экраном. Такое решение идеально подойдет для тех, кто любит на большом экране просматривать видео из социальных сетей.
Новинка под названием Samsung The Sero способна на специальной напольной подставке поворачиваться на 90 градусов, а таким образом панель можно использовать как вертикально, так и горизонтально.

Samsung The Sero был представлен более года назад. Модель уже давно продается в Европе и США, а также на домашнем рынке, а теперь ее можно купить и в России по цене 109 990 рублей.

В телевизоре установлен QLED экран с разрешением 4К. Диагональ экрана составляет 43-дюйма.

В телевизоре есть датчик освещённости, 60-ваттная акустическая система 4.1, модуль Bluetooth и поддержка AirPlay 2.

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

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