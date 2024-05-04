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Уникальная медная пленка для смартфонов убивает 99,9% бактерий стафилококка

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Исследователи из Барселонского института науки и технологий создали революционную технологию — ультратонкую медную пленку с бактерицидными свойствами, которая может применяться для защиты сенсорных экранов от вредных бактерий.

Медь — известный биоцидный металл, который эффективно уничтожает широкий спектр микроорганизмов. Однако традиционные медные покрытия не обладают прозрачностью, что мешало созданию прозрачного антимикробного решения для использования на экранах устройств. Кроме того, высокая электропроводность меди могла негативно повлиять на работу сенсорных функций устройств.

Ученые разработали прозрачную наноструктурированную медную поверхность, которая не только не проводит электрический ток, но и предотвращает рост определенных видов бактерий.

Процесс создания поверхности включал нанесение ультратонкой медной пленки толщиной всего 3,5 нанометра на стеклянную основу. Затем, с помощью быстрого термического отжига, исследователи сформировали наночастицы меди определенного размера и распределения.

Такая конструкция и метод изготовления обеспечивают антимикробный эффект, прозрачность, нейтральный цвет и электрическую изоляцию.

Ученые провели исследования морфологии покрытия, его оптического отклика, антимикробной эффективности и механической прочности. В результате тестов TANCS (прозрачная наноструктурированная медная поверхность) продемонстрировал способность уничтожать более 99,9% золотистого стафилококка на поверхностях в течение двух часов в сухих условиях испытаний.

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