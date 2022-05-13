Компания Unihertz представила телефон Titan Slim с QWERTY-клавиатурой и ОС Android 11

Лучшими смартфонами на рынке с QWERTY клавиатурой ранее считались BlackBerry, но эта компания больше не занимается производством смартфонов.

Малоизвестная на мировом рынке компания Unihertz решила перезапустить аппараты с QWERTY-клавиатурой, но делает она это через площадку Kikcstarter.

На ней представлен Unihertz Titan Slim — это смартфон с 4,2-дюймовым дисплеем, QWERTY-клавиатурой под ним и процессором MeidaTek Helio P70. Памяти в аппарат установили 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной.



На страничке указано, что дисплей получил разрешение 1280 х 768 пикселей, а основная камера 48 Мп датчик, при этом фронтальный фотомодуль имеет разрешение 8 Мп.

Работает смартфон под управлением Android 11. Размеры устройства 147 х 67,6 х 12,75 мм, вес 204 г.

На Kikcstarter разработчики за смартфон попросили 250 долларов, и программа уже является успешной, так как для запуска устройства в производство нужно было собрать 50 тыс. долларов, а уже участники разместили заказов на 600 тыс. долларов.