Unihertz анонсировала самый маленький в мире 5G-телефон Jelly Max

Компания Unihertz, китайский производитель неубиваемых смартфонов, объявил о предстоящем выпуске своей новой модели под названием Jelly Max, которая, по словам компании, станет «самым маленьким 5G смартфоном в мире».

Unihertz уже известна своей линейкой мини-смартфонов Jelly с 3-дюймовыми экранами. Предыдущая модель линейки, Jelly Star, была выпущена летом 2023 года.

Она имела 3-дюймовый IPS-экран, чипсет Helio G99, работала на операционной системе Android 13 и имела прозрачный корпус. Ожидается, что новый Jelly Max будет выпущен до конца лета 2024 года и получит экран чуть большей диагонали, от 4 до 5 дюймов.

По информации от инсайдеров, мини-смартфон Jelly Max получит операционную систему Android 14, OLED-экран, улучшенную батарею, новый процессор и поддержку сетей пятого поколения.

Судя по опубликованному тизеру, смартфон сохранит свой защищенный корпус с толстыми рамками вокруг дисплея.

Фронтальная камера будет расположена в левом верхнем углу в O-образном вырезе.