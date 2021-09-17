Unicode добавляет в Emoji 14 беременных, кусающие губы, салют и многое другое

После нескольких месяцев задержки компания наконец-то выпустила Unicode 14.0. Unicode 14.0 поставляется с 37 новыми символами смайликов, включая смайлики приветствия, смайлики с скрытым лицом, смайлики с тающим лицом и другие.

Во-первых, ожидалось, что Unicode запустит этот новый набор смайликов еще в марте этого года. Но новое обновление было отложено из-за пандемии COVID-19 и было запущено в этом месяце (сентябрь).

Unicode 14.0 не только вызывает эмоции на лице, но также содержит некоторые важные смайлы, такие как рука с сердцем, беременный человек, кусание губ и смайлики с низким зарядом батареи. Вот список всех 37 смайликов, которые появятся на вашем смартфоне с обновлением Unicode 14.0.

Консорциум Unicode выпустил новый список смайликов, доступных в грядущем обновлении Emoji 14, включая тающие смайлики, прикус губ, сердечные руки, салют и многое другое.

Согласно Emojipedia , с обновлением появятся 37 смайликов. Компании будут использовать его для создания своих собственных уникальных версий, которые планируется выпустить на смартфоны в следующем году.

Кроме того, обновление также добавит 75 вариантов оттенка кожи для новых смайлов, так что технически мы получим 112 новых смайликов, с которыми можно поиграть.

Некоторые интересные новые смайлы для лица включают тающее лицо, салют, слезливые глаза, прижатие к губам, кусание губ и многое другое.

Также есть множество ручных эмодзи, в том числе рука со скрещенными указательным и большим пальцами, чтобы выглядеть как мини-сердце, символ двуручного сердца, сигнал левой руки, сигнал правой руки, ладони, обращенные вниз и вверх, и более.

Другие новые смайлы включают в себя рентген, бобы, костыли, пузыри, батарею, удостоверение личности с фотографией, пустое птичье гнездо, птичье гнездо с яйцами и многое другое.

Теперь, когда список смайликов окончательно составлен, такие компании, как Google и Apple, могут взять базовую структуру и развить ее, чтобы выпустить свои уникальные версии одних и тех же смайликов. Мы можем ожидать, что новые смайлы будут доступны где-то в начале следующего года или, возможно, вместе с выпуском iOS 15 20 сентября.