«Умный» винный холодильник LG за 500 тыс. рублей появился в продаже

Премиальный винный холодильник способен обеспечить разную температуру на каждой полочке, к тому же он может поддерживать заданную влажность.

Холодильник LG Signature Wine Cellar относится к премиальной линейке Signature. В нем можно хранить не только дорогие напитки, но и закуски, для которых нужна особая температура.

В винном отсеке холодильника для каждой полочки можно настроить собственную температуру и влажность (такие параметры нужны для разных напитков).

В общей сложности в винном отделе помещается 65 бутылок. Помимо этого, модель получила особую подсветку, которая не влияет на содержимое бутылки.

LG Signature Wine Cellar поддерживает голосовое управление и автоматическое открытие дверей.

Нижний отсек еще можно открыть, проведя ногой под нижней дверью. Управлять холодильником можно как с панели, так и со смартфона, но для этого нужно установить специальное приложение.

LG Signature Wine Cellar пока предлагается только в США по цене 7 тыс. долларов, а это около 500 тыс. рублей.