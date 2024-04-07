Умный кошачий туалет Petgugu за 130 тыс. рублей получил автоматическую систему смыва

На Indiegogo появился новый умный кошачий туалет Petgugu. Он отличается от других туалетов тем, что имеет автоматическую систему смыва водой, что делает уборку после питомца проще и устраняет запахи.

Petgugu также имеет другие умные функции, включая дезодорацию и дезинфекцию. С помощью ультрафиолетовых лучей он уничтожает до 99% микробов. Туалет оснащен специальными датчиками, которые останавливают работу, если кошка находится внутри, и автоматически возобновляют после того, как она закончила свои дела.

Туалет имеет вместительность 15 литров и может использоваться для трех кошек до 12 дней подряд. Внутри установлена HD-камера, которая записывает видео 24/7, а приложение анализирует вес животного и его отходы для контроля его здоровья.

Для работы Petgugu необходимо подключить его к водопроводу и использовать специальный наполнитель. Цена такого кошачьего туалета составляет $1399 или около 130 тыс. рублей.