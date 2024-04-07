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Умный кошачий туалет Petgugu за 130 тыс. рублей получил автоматическую систему смыва

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

На Indiegogo появился новый умный кошачий туалет Petgugu. Он отличается от других туалетов тем, что имеет автоматическую систему смыва водой, что делает уборку после питомца проще и устраняет запахи.

Petgugu также имеет другие умные функции, включая дезодорацию и дезинфекцию. С помощью ультрафиолетовых лучей он уничтожает до 99% микробов. Туалет оснащен специальными датчиками, которые останавливают работу, если кошка находится внутри, и автоматически возобновляют после того, как она закончила свои дела.

Туалет имеет вместительность 15 литров и может использоваться для трех кошек до 12 дней подряд. Внутри установлена HD-камера, которая записывает видео 24/7, а приложение анализирует вес животного и его отходы для контроля его здоровья.

Для работы Petgugu необходимо подключить его к водопроводу и использовать специальный наполнитель. Цена такого кошачьего туалета составляет $1399 или около 130 тыс. рублей.

 

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