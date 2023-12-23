«Умный» фильтр для воды Xiaomi наполняет стакан всего за три секунды

На китайском рынке Xiaomi представила новый умный водоочиститель Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro.

Это устройство оснащено передовой системой двойной обратной осмосной ультраочистки с первичными и вторичными фильтрами RO, которые обеспечивают восемь уровней очистки.

Фильтр успешно удаляет до 95% вредных веществ и имеет сертификат специального класса качества воды. Благодаря своему дизайну, фильтр минимизирует риски накипи и засорения, что повышает его долговечность и эффективность.

Одной из особенностей Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro является его высокая скорость потока в 1200G, что позволяет наполнить стакан всего за 3 секунды. Это делает его идеальным для людей, которые потребляют большое количество воды.

Устройство также включает умный цифровой кран с дисплеем, который предоставляет информацию о качестве воды и состоянии фильтра в режиме реального времени.

Водоочиститель Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro уже доступен для предзаказа на китайском JD.com с 25 декабря по цене около $461. В комплект также входит мгновенный диспенсер горячей воды Xiaomi стоимостью $34.