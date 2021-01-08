Умный браслет OnePlus Band и часы OnePlus Watch раскрыли на изображениях

По предварительным данным, две новинки от компании OnePlus будут представлены уже 11 января.

Впрочем, достоверно известно, что на эту дату намечен анонс OnePlus Band, и предполагается, что в этот же день представят и умные часы.

Накануне премьеры изображения новинок оказались в Сети. Их обнаружили в приложении компании OnePlus Health. Новые подробности о грядущих устройствах пока не доступны.

Сейчас уже известно, что в OnePlus Band будет установлен 1,1-дюймовый AMOLED экран, а само устройство будет иметь защиту по стандарту IP68.

В нем предложат 13 режимов тренировок, а батарея позволит обеспечить автономность 14 дней. Предварительная стоимость браслета составит 35 долларов.