Умные весы S400 от Xiaomi научились измерять состав тела

Китайская Xiaomi предложила умные весы S400, которые отличаются возможностью измерять состав тела. В частности, компания предлагает пользователям получать информацию о массе жира, мышц, костей и другие статистические данные.

Устройство рассчитано на пользователей с весом до 150 кг, а заявленная погрешность измерений составит не более 0,1 кг. Весы обладают встроенной памятью для хранения информации о 36 пользователях, гостевым режимом, а также функциями взвешивания младенцев и домашних животных. Заявленная автономность составляет до 180 дней.

Умные весы регистрируют следующие показатели здоровья: вес, частота пульса, индекс массы тела, оценка состава тела, процент и масса жира, процент и масса мышц, процент и масса белка, процент и масса жидкости, количество висцерального жира и состояние минерализации костей.

Состав тела определяется с помощью биоимпедансного анализа: устройство пропускает через пользователя низкочастотный (50 кГц) и высокочастотный (250 кГц) ток, что позволяет определить количество жидкости и другие показатели.