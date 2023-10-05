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Умные устройства Xiaomi в России возобновили работу после масштабного сбоя

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«Умные» устройства компании Xiaomi на территории России и Беларуси в ночь с 4 на 5 октября столкнулись с проблемами в работе из-за сбоя мобильного приложения Mi Home, обеспечивающего их удаленное управление.

Из-за неполадок в сервисе управлять пылесосами, лампами, чайниками и другими «умными» гаджетами можно было лишь вручную. Проблемы коснулись жителей таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Пермь, Минск и других.

К 11:00 по мск 5 октября ситуация начала налаживаться — устройства Xiaomi вернулись в режим дистанционного управления.

Причины сбоя пока не объяснены представителями компании.

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