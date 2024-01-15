Умные очки Solos AirGo3 получили функцию мгновенного перевода речи и ChatGPT

Компания Solos разрабатывает новые способы превращения умных очков в полезные инструменты, и в скором времени в очках Solos AirGo3 появится новая функция живого перевода на основе ChatGPT.

В результате пользователь сможет без задержек получать перевод иностранной речи или получать ответы на вопросы. Умный девайс имеет несколько режимов, одним из которых по умолчанию является режим прослушивания. Как раз этот режим и позволяет вести диалог и записывать речь тех, кто обращается к пользователю.

Затем переведенная речь воспроизводится через динамики смарт-очков Solos AirGo3, расположенные в висках прямо над ушами пользователя. Заявлен и групповой режим, когда в беседе участвует несколько человек.

Помимо этого, очки имеют и ряд других режимов, в числе которых режим презентации или текстовый режим, а еще они могут работать с приложением Solos на смартфоне.

Стоит отметить, что смарт-очки Solos AirGo3 имеют модульную конструкцию со съемными дужками и сменными оправами. Они поставляются с синим светофильтром и имеют встроенные двухнаправленные динамики, способные воспроизводить громкость до 100 децибел.

Есть также функция автоматического чтения сообщений, которая позволяет прослушивать сообщения, приходящие на ваш телефон, а также режим фитнес-тренера, который передает звуковые инструкции непосредственно из очков Solos.

Умные очки Solos AirGo3 весят всего 30 г и стоят от 199 долларов. Они также могут быть оснащены линзами по рецепту, если вы хотите носить их постоянно.