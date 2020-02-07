Умные лампочки Philips позволяют заразить Сеть вирусом

Умные лампочки Philips позволяют заразить Сеть вирусом07.02.2020 13:02
«Умные» лампочки от Philips позволяют хакерам установить в Сети пользователя вредоносное ПО.
Опасную уязвимость обнаружила компания Check Point Research, которая изучила уязвимость и определила, как ее можно использовать, чтобы заразить домашнюю Сеть.
Как пишут исследователи, хакер подключается к лампочке Philips Hue и начинает в ней менять цвета.
Пользователи думает, что в ее работе произошел сбой и переподключает ее в Сети. В этот момент злоумышленник успевает установить вредоносное программное обеспечение.
Уязвимость была обнаружена в ноябре прошлого года. Сейчас разработчики лампочки Philips Hue уже выпустили обновление, которое устраняет уязвимость.
Просмотры: