Умные лампочки Philips позволяют заразить Сеть вирусом

«Умные» лампочки от Philips позволяют хакерам установить в Сети пользователя вредоносное ПО.

Опасную уязвимость обнаружила компания Check Point Research, которая изучила уязвимость и определила, как ее можно использовать, чтобы заразить домашнюю Сеть.

Как пишут исследователи, хакер подключается к лампочке Philips Hue и начинает в ней менять цвета.

Пользователи думает, что в ее работе произошел сбой и переподключает ее в Сети. В этот момент злоумышленник успевает установить вредоносное программное обеспечение.

Уязвимость была обнаружена в ноябре прошлого года. Сейчас разработчики лампочки Philips Hue уже выпустили обновление, которое устраняет уязвимость.