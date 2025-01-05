Умные холодильники Samsung научатся заказывать продукты через Instacart

Samsung анонсировала новое сотрудничество с Instacart, которое позволит умным холодильникам компании автоматически определять, когда у вас заканчиваются продукты, и добавлять их в приложение для заказа доставки.

Эта функция станет доступна на моделях с 32-дюймовым экраном и новом 9-дюймовом экране, который будет представлен на выставке CES.

Холодильники будут использовать технологию распознавания продуктов Samsung Vision AI, чтобы отслеживать, что находится внутри.

Камера над дверцей сможет распознавать до 37 видов продуктов и обновлять список необходимых товаров. Пользователи смогут вручную добавлять продукты в приложение Samsung Food, а новое обновление будет автоматически синхронизировать покупки с Instacart.

Хотя подобные функции уже существовали в холодильниках Samsung, новая интеграция обещает упростить процесс заказа продуктов.

Однако пока неясно, насколько эффективно будет работать данное обновление. Ожидается, что интеграция с Instacart появится позже в 2025 году.