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Обзоры рынков

Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 и наушники Buds Live продаются в три раза лучше предыдущих

27.08.2020 09:59

Ранее в этом месяце Samsung представила несколько новых продуктов на мероприятии Galaxy Unpacked. Почетное упоминание принадлежит Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Однако компания также анонсировала новые носимые устройства, чтобы удержать контроль над этим конкурентным сегментом. Новые Galaxy Watch3 и Buds Live продаются в три раза лучше, чем их предшественники в течение первых недель. Оба устройства поступили в продажу 6 августа, и уже можно сказать, что они стали хитом продаж Samsung.

Согласно отчету корейского агентства Yonhap News, Samsung Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live утроили продажи своих предшественников. Кроме того, в нем говорится, что для наушников был выбран цвет Mystic Bronze — половина людей, купивших их, выбрали бронзовую версию. Интересно, что эта цветовая гамма является основным цветом для всех устройств, выпущенных в этом месяце. Серия Note 20, Watch3, Buds Live и даже Galaxy Z Fold 2 имели расцветку Mystic Bronze.

Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 и наушники Buds Live продаются в три раза лучше предыдущих

Согласно отчету, Buds Live преодолела рубеж в 300 000 продаж всего за две недели после запуска. Новые умные часы были проданы в количестве 60 000 единиц. Это меньше, чем у Buds, но все же в три раза больше, чем у Galaxy Watch Active 2 на ранней стадии. Galaxy Watch3 также побил рекорд Samsung по продажам в первый день, преодолев рубеж в 7 000 единиц. Неплохо, учитывая высокую цену носимых устройств. Для сравнения, начальная цена Watch Active2 составляла 300 евро, а Watch3 — 430 евро.

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