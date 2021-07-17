Amazfit проработала три года на индийском рынке, и, чтобы отпраздновать успех, Zepp, дочерняя компания Huami, владеющая Amazfit, анонсировала свои первые умные часы под брендом Zepp, получившие название Zepp Z на индийском рынке. Zepp Z — это умные часы премиум-класса с более чем 50 циферблатами и поддержкой голосового помощника Alexa.

Часы Zepp Z стоят 25 999 фунтов стерлингов, что составляет примерно 350 долларов США и поступит в продажу с 20 июля в Индии. Это дешевле, чем китайская цена в 2699 юаней (~ 417 долларов). Но обратите внимание, что в китайской версии есть поддержка ЭКГ, которой нет в индийской версии.

Умные часы Zepp Z имеют круглый циферблат с 1,39-дюймовым цветным дисплеем и разрешением 454 × 454 пикселей. Это сенсорная панель AMOLED с максимальной яркостью 500 нит и 326 пикселей на дюйм. Экран имеет защиту 2.5D Gorilla Glass 3.

Умные часы имеют более 50 циферблатов и три кнопки справа. Он поставляется с несколькими датчиками, такими как датчик мониторинга сердца, датчик мониторинга уровня кислорода, а также оснащен монитором стресса и сна.

Он имеет 90 спортивных режимов и поддерживает GPS. Его основной изюминкой является поддержка голосового помощника Alexa, который также работает в автономном режиме. Ассистент Alexa поддерживает 58 голосовых команд для работы без помощи рук.

Наконец, в умных часах есть батарея емкостью 340 мАч, которой, как говорят, хватает до 15 дней. Его можно полностью зарядить с помощью магнитного беспроводного зарядного устройства за 2,5 часа.

Источник — Astera.